В Кемерове планируют отремонтировать семь скверов

На этой неделе с профильными специалистами были подведены итоги этой работы в 2021 году и еще раз сверены планы на предстоящий 2022 год.

В текущем году работа сосредоточена на создании площадок, где молодежь будет заниматься активными видами спорта. Они появились почти во всех районах города - в Комсомольском парке, на Притомской набережной, в парке Победы в ж. р. Ягуновский, на стадионе "Горняк" в Кедровке, в Лесной Поляне, в сквере Новорожденных на ФПК и на улице Инициативной в Кировском, на бульваре Патриотов на Южном и в сквере Молодоженов в Рудничном районе.

Планы на предстоящий строительный сезон сформировали сами кемеровчане. По предложениям жителей города следующим летом предстоит благоустроить семь популярных городских скверов.

Они стали победителями во всенародном голосовании минувшей весной, когда кемеровчане выбирали, какая из общественных территорий в первую очередь нуждается в реновации. В итоге определился список объектов для ремонта.

Это аллея на улице Кирова, бульвар Патриотов от Радищева до ул. Ю. Двужильного, парк Победы в Ягуновском и три сквера: на пересечении улиц Черняховского и Красноармейской, на пересечении улицы Каменской и Молодежного проспекта, а также возле территориального управления Рудничного района.

Здесь будут отремонтированы дорожки, положен новый асфальт, установлены новые скамейки и урны, восстановлены зеленые насаждения там, где это требуется.

Еще один большой объект следующего строительного сезона - Березовая роща в Кировском, где будет продолжена реконструкция, начатая в 2020-м. Планируется обновить пешеходные зоны, организовать велодорожки, установить современное освещение.

Все проекты благоустройства уже разработаны и переданы на экспертизу, готовимся к проведению аукционов. По одному из объектов - это аллея на Кирова - уже заключен контракт.

Работы выполняются в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды".

Материал подготовлен пресс-службой города Кемерова