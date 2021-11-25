В Кузбассе при аварии на шахте погибли 6 человек

В Кузбассе горноспасателям удалось установить местонахождение горняков двух смен, пропавших при задымлении на шахте "Листвяжная". Стало известно, что шестеро из них погибли.

- В шахте остаются 49 человек, 6 обнаружены погибшими, - сообщил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

Спасение горняков осложняется сильным задымлением. Как ранее сообщала "РГ", после аварии и пожара на шахте пропали несколько десятков горняков. Из-за задымления связь с ними прервалась.

В настоящее время поиски пропавших продолжаются. На месте происшествия работают 11 отделений горноспасателей. В ближайшее время их группировка будет увеличена в два раза.

МЧС России открыло горячую линию о ситуации в Кузбассе по телефону: 8-800-775-17-17.