В Кузбассе все шахты проверят на взрывобезопасность

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев после взрыва на шахте "Листвяжная" распорядился проверить все забои в регионе.

- Все предприятия Кузбасса, которые занимаются добычей угля и руды, проведут безотлагательную проверку забоев на взрывобезопасность, - сообщает правительство Кемеровской области.

Напомним, сегодня утром в шахте "Листвяжная" прогремел взрыв, после которого начался пожар и сильное задымление. При аварии погибли 11 горняков, судьба еще 35 шахтеров до сих пор неизвестна. Поисково-спасательные работы на шахте приостановлены из-за угрозы повторного взрыва. При этом одно из звеньев спасателей перестало выходить на связь.

В больницы Кузбасса было доставлено 49 работников шахты, 38 из них были госпитализированы. У большинства из пострадавших диагностировано отравление продуктами горения.