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25.11.2021 12:15

"Россети Северный Кавказ" развивают сетевую инфраструктуру курорта Архыз в КЧР

"Россети Северный Кавказ" за 10 месяцев текущего года обеспечили электроэнергией 178 новых объектов в курортном поселке Архыз в Карачаево-Черкесии.
Фото: ПАО "Россети Северный Кавказ" Фото: ПАО "Россети Северный Кавказ"
Фото: ПАО "Россети Северный Кавказ"

В общей сложности с начала года к сетям филиала "Карачаево-Черкесскэнерго" в зоне ответственности Зеленчукских районных электросетей, куда входит и курорт Архыз, подключено 294 новых потребителя. Из них около 70 процентов приходится на Архыз, где численность постоянного населения составляет всего чуть более 500 человек.

Такое количество новых объектов в курортном поселке объясняется стремительным развитием указанной туристической зоны республики и строительным бумом. Подавляющее большинство подключенных объектов - это базы отдыха, гостиницы, дачи, гостевые дома, коттеджи. Для выдачи им 6,3 мегаватта мощности энергетики построили около трех километров распределительных сетей 10/0,4 кВ, смонтировали две новые трансформаторные подстанции и установили два распределительных шкафа 10 кВ.

Все организационно-технические работы выполнили специалисты Зеленчукских райэлектросетей и производственно-технической группы филиала "Карачаево-Черкесскэнерго".

Таким образом, компания "Россети Северный Кавказ", выполняя работу по обеспечению доступности энергетической инфраструктуры, вносит свой ощутимый вклад в развитие туристической индустрии республики.

Пресс-релиз предоставлен ПАО "Россети Северный Кавказ"

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