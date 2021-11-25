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25.11.2021 18:51
Рубрика: Культура

В Санкт-Петербурге пройдет фестиваль "Мир знаний"

Текст: Сусанна Альперина
С 1 по 6 декабря в Санкт-Петербурге пройдет XVI Международный фестиваль научно-популярных и образовательных фильмов "Мир знаний". В его программе - показы лучших научных и исследовательских картин, снятых за прошедший год. В основном конкурсе - пять российских премьер. А также в этом году впервые на фестивале пройдет практический интенсив "Лаборатория научного кино".
Фото: XVI Международный кинофестиваль "Мир Знаний"/ vk.com Фото: XVI Международный кинофестиваль "Мир Знаний"/ vk.com
Фото: XVI Международный кинофестиваль "Мир Знаний"/ vk.com

Киносмотр организован Киностудией им. М.Горького при поддержке министерства культуры РФ в рамках мероприятий Года науки и технологий в России. Тема фестиваля этого года - "Мы не можем жить без космоса". Напомним в связи с этим, что в честь 60-летия полета Юрия Гагарина в космос 12 апреля 2021 года на "Ленфильме", который является одной из площадок фестиваля, открылась выставка "Космос Павла Клушанцева", посвященная режиссеру-изобретателю советской космической утопии на экране.

Фото: Пресс-служба Министерства культуры
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Помимо "Ленфильма", зрителей "Мира знаний" ждут залы открытой киностудии "Лендок" и Новой Голландии. Часть мероприятий пройдет в книжном магазине "Порядок слов".

Фильмами открытия "Мира знаний" в этом году станут новые работы Киностудии им. М.Горького. На большом экране впервые будет показан документальный фильм с элементами анимации, посвященный 100-летию со дня рождения академика Андрея Дмитриевича Сахарова, "Сахаров просит слова" режиссера Григория Курдяева. Вторая премьера, которая пройдет в рамках церемонии открытия фестиваля, - фильм "Арктика. Очищение" режиссера Алексея Кобылкова, который расскажет зрителям об ежегодной экспедиции проекта "Волонтеры Арктики".

Фильм закрытия - российская премьера документального полнометражного фильма "Корова", снятого классиком британского кинематографа Андреа Арнольд, лауреаткой премии "Оскар" и неоднократной участницей конкурсной программы Каннского кинофестиваля. Кстати, в этом году Арнольд возглавляла жюри конкурса "Особый взгляд" в Каннах - то самого, которое отдало главную награду нашей Кире Коваленко за фильм "Разжимая кулаки". Напомним, что картина выдвинута от России на "Оскар".

В конкурсе фестиваля представлены десять фильмов, в создании которых участвовали девять стран. При этом в программе нынешнего года есть ярко выраженный северный акцент. В пример можно привести фильмы "Мамонт" (Бельгия, режиссер Лисбет де Солер, премьера на фестивале Visions du Reel), "Гипотеза Зимова" (Россия, Франция, режиссер Денис Снегирев, мировая премьера) и "Ягодник" (Россия, режиссер Илья Желтяков, премьера на МКФ "Послание к человеку"). Также фильмы программы посвящены нейронауке, проблемам климата и глобального потепления и другим темам. Например, героями картины "Решение" (Дания, режиссер Пернилле Гроуз Гронкъер, премьера фестиваля CPH:DOX) стали одиннадцать ученых из различных научных сфер. Фильм "О, это Грец" (Норвегия, режиссер Гуннар Холл Дженсон, премьера фестиваля CPH:DOX) расскажет о том, как исследования звука и современная музыка связаны с нацистской Германией, "Чуткий спящий" (Бельгия, режиссер Борис вам дер Аворт, премьера на фестивале в Кракове) - о способах решения проблемы нарушения сна, которой страдает и режиссер фильма, а "Гриб говорит" (Швейцария, режиссер Марион Найманн, премьера на фестивале Visions du Reel) откроет зрителям тайны грибного царства.Особняком в программе стоит - экспериментальный фильм "Сатурн и далее" Деклана Кларка - научные проблемы автор показывает в ней через личные.

Фото: Кинопоиск
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В жюри международного конкурса вошли режиссеры Клим Шипенко и Катерина Суворова, дистрибьютор документального кино Диана Карклин и доктор физико-математических наук Алексей Семихатов. Также на фестивале второй год подряд будет работать жюри молодых ученых, которое присудит спецприз одному из фильмов международной программы.

В российской программе кинофестиваля представлены такие ленты, как "Клетки" Дмитрия Лукьянова, "Сахаров. Две жизни" Романа Супера и Ивана Проскурякова, "Невидимая надежда" Дарьи Хреновой, а также спецпоказ фильма "Жизнь человека. Последнее интервью" Сергея Карпова, посвященного легендарному хирургу-онкологу Андрею Павленко. Всего в российскую программу вошли 11 фильмов. Впервые на фестивале будет работать жюри популяризаторов науки, в которое войдут создатели и ведущие популярных YouTube-каналов и интернет-ресурсов, посвященных научному знанию. Жюри наградит лучший фильм российской программы.

В регионах Культура Кино и ТВ Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург Кино и ТВ с Сусанной Альпериной 2021 - Год науки и технологий

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