Алексей Логвиненко: Мэрия Ростова настроена на решительную борьбу с бездорожьем

В Ростове-на-Дону будет увеличен объем работ для асфальтирования грунтовых дорог, которые доставляют немало неудобств горожанам.

"В прошлом году мы систематизировали перечень грунтовых дорог, прописав их границы и приоритетность ремонта на период до 2030 года. Всего ремонту подлежит 795 грунтовых дорог, протяженностью более 377 километров в Первомайском, Железнодорожном и Ворошиловском районах города", - сказал глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко.

До конца года в порядок должны быть приведены 14 грунтовых дорог: улица Кропоткина, переулок Тихвинский, улица Салютина, переулок Самошкина, переулок 4-й Поселковый, улица Офицерская, улица Тульская, улица Борисоглебская, улица Маршальская, улица Кадровая, улица Кржижановского, переулок Таллинский, улица Писательская и улица 2-я Володарского.

Работы уже завершены на четырех объектах, и до конца года будут сданы остальные.

"Мы, конечно, планируем наращивать темпы этих работ, но всё упирается в возможности бюджета. Перевод грунтовых дорог на твёрдое покрытие - дорогостоящее мероприятие, которое полностью финансируется за счет бюджета города, без помощи области или федерации. Мы эту тему не бросим и будем и дальше находить деньги на ускорение темпов", - пояснил Логвиненко.