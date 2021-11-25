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25.11.2021,  
13:26
Текст:  Николай Грищенко

Американский эсминец Arleigh Burke направлен в Черное море

Фото: wikipedia.org Фото: wikipedia.org
Фото: wikipedia.org

Американский ракетный эсминец Arleigh Burke направлен в Черное море. Предполагается, что корабль под аббревиатурой DDG-51 примет участие в операциях с другими странами НАТО.

Фото: Mass Communication Specialist 1st Class Joshua Wahl
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"Arleigh Burke (DDG-51) начал переход в северном направлении в Черное море, чтобы приступить к работе с союзниками и партнерами НАТО в регионе", - говорится в Twitter пресс-службы Шестого флота ВМС США.

Отметим, что эсминец, водоизмещением 6630 тонн, имеет на вооружении две пусковые установки Aegis (BIUS) - носовая на 29 крылатых ракет Tomahawk и кормовая - на 61 ракету. Корабль также имеет артиллерийское и минное вооружение. Экипаж 337 человек. Скорость хода - 32 узла, а максимальная дальность плавания - 4400 морских мили.

Как сообщает ТАСС, за находящимися в Черном море кораблями США ведут непрерывное наблюдение силы и средства российского Черноморского флота. Одной из целей похода американских кораблей является военное освоение территории Украины.

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