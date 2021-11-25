В Краснодаре на свалке обнаружили более 800 доз вакцины от гриппа

В столице Краснодарского края местные жители на мусорке наткнулись на целую партию вакцины от гриппа. Кто-то выбросил 894 шприца, наполненных препаратом для прививок. Как сообщили в пресс-службе УМВД по Краснодару, сейчас полиция проводит проверку.

- В ходе осмотра места обнаружены и изъяты 894 шприца с вакциной от гриппа. Сейчас устанавливается, каким образом она сюда попала, идет проверка, - отметили в пресс-службе ведомства.

Ситуацию на контроле держит минздрав региона, к проверке также подключились сотрудники прокуратуры. Судя по маркировке на ампулах, срок годности у них еще не истек.

Шприцы нашли возле мусорки всего в нескольких десятках метров от детского сада на улице Жлобы. По словам местных жителей, вакцину выбросили днем 24 ноября.