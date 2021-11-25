В Севастополе девочка принесла в школу нож

В севастопольской школе у ученицы четвертого класса был обнаружен нож. В школу вызвали полицию.

Об этом "РГ" сообщила замначальника пресс-службы УМВД России по Севастополю Мария Нажа.

- 22 ноября в ОМВД России по Гагаринскому району поступило сообщение о том, что ученица четвертого класса принесла в школу нож, его забрал у девочки классный руководитель, - рассказала Нажа.

Нож был найден в портфеле у школьницы. Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства инцидента.

Как сообщили в пресс-службе правительства города, в учебном заведении проводятся необходимые мероприятия. С учениками работают психологи.