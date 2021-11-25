Бывшего вице-мэра Миасса арестовали за продажу земли курорту

Бывшего заместителя главы Миасса арестовали по делу о незаконной передаче земли известному горнолыжному курорту. Следствие обвиняет его в причинении крупного ущерба казне, сообщили в пятницу в прокуратуре региона.

- Бывший заместитель главы администрации Миасского городского округа обвиняется в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий, - сообщила представитель прокуратуры Челябинской области Наталья Мамаева. - По версии следствия в 2016 году он обеспечил беспрепятственное согласование незаконной продажи двух земельных участков в поселке Сыростан в собственность организации по заниженной цене. Ущерб для Миасского городского округа составил более 10 миллионов рублей.

Стоит отметить, что в районе поселка Сыростан работает известный горнолыжный курорт. Еще 23 ноября, объясняя причины визита силовиков в мэрии Миасса сообщили, что представители следственного комитета работают в рамках уголовного дела о незаконном отчуждении (продажи) в 2016 году земель в районе горнолыжного курорта.

Преступление выявлено сотрудниками УФСБ по Челябинской области, который проводят оперативное сопровождение расследования.

Меру пресечения в виде ареста экс-чиновнику избрали сроком на два месяца - до 23 января будущего года