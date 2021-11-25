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25.11.2021 12:22
Рубрика: Происшествия

В Златоусте четыре человека погибли из-за неисправной вентиляции

Текст: Михаил Пинкус

В городе Златоусте Челябинской области возбуждено уголовное дело по факту гибели четырех человек, по предварительных данным, отравившихся газом из-за неисправной вентиляции. Действия неустановленных пока виновников трагедии квалифицированы по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Фото: Пресс-служба СУ СК по Краснодарскому краю
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- Вчера вечером в квартире жилого дома в Златоусте обнаружены тела мужчины и трех женщин, - сообщил представитель следственного ведомства Владимир Шишков. - В качестве возможной причины их смерти рассматривается отравление газом из-за неисправности в работе системы вентиляции газовой колонки для нагрева воды.

Следствию предстоит установить лиц, причастных к монтажу и обслуживанию газового оборудования. Если их вина будет доказана, им грозит наказание на срок до десяти лет лишения свободы.

Расследование уголовного дела поставлено на контроль руководителем следственного управления, отметили в ведомстве.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Челябинская область

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