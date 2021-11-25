Закон Санкт-Петербурга от 25 ноября 2021 годя № 560-120 "О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Санкт-Петербурга на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов"

Принят Законодательным Собранием Санкт-Петербурга 24 ноября 2021 года

Статья 1

1. Утвердить основные характеристики бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Санкт-Петербурга (далее - Фонд) на 2022 год:

1) общий объем доходов бюджета Фонда в сумме 128 563 662,3 тыс. руб., в том числе за счет межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме 127 971 349,4 тыс. руб.;

2) общий объем расходов бюджета Фонда в сумме 128 563 662,3 тыс. руб.

2. Утвердить основные характеристики бюджета Фонда на плановый период 2023 и 2024 годов:

1) общий объем доходов бюджета Фонда на 2023 год в сумме 134 461 327,8 тыс. руб., в том числе за счет межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме 133 844 730,0 тыс. руб., и на 2024 год в сумме 141 145 966,9 тыс. руб., в том числе за счет межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме 140 504 088,7 тыс. руб.;

2) общий объем расходов бюджета Фонда на 2023 год в сумме 134 461 327,8 тыс. руб. и на 2024 год в сумме 141 145 966,9 тыс. руб.

Статья 2

1. Учесть в бюджете Фонда доходы бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Санкт-Петербурга на 2022 год согласно приложению 1 к настоящему Закону Санкт-Петербурга.

2. Учесть в бюджете Фонда доходы бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Санкт-Петербурга на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 2 к настоящему Закону Санкт-Петербурга.

Статья 3

1. Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Санкт-Петербурга на 2022 год по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов согласно приложению 3 к настоящему Закону Санкт-Петербурга.

2. Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Санкт-Петербурга на плановый период 2023 и 2024 годов по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов согласно приложению 4 к настоящему Закону Санкт-Петербурга. Статья 4

1. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Санкт-Петербурга на 2022 год согласно приложению 5 к настоящему Закону Санкт-Петербурга.

2. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Санкт-Петербурга на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 6 к настоящему Закону Санкт-Петербурга.

Статья 5

1. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования, бюджета Санкт-Петербурга и бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования Российской Федерации бюджету Территориального фонда обязательного медицинского страхования Санкт-Петербурга в 2022 году, согласно приложению 7 к настоящему Закону Санкт-Петербурга.

2. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования, бюджета Санкт-Петербурга и бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования Российской Федерации бюджету Территориального фонда обязательного медицинского страхования Санкт-Петербурга на плановый период 2023 и 2024 годов, согласно приложению 8 к настоящему Закону Санкт-Петербурга.

3. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Санкт-Петербурга бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования Российской Федерации в 2022 году, согласно приложению 9 к настоящему Закону Санкт-Петербурга.

4. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Санкт-Петербурга бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования Российской Федерации на плановый период 2023 и 2024 годов, согласно приложению 10 к настоящему Закону Санкт-Петербурга.

5. Установить, что платежи Санкт-Петербурга (межбюджетные трансферты из бюджета Санкт-Петербурга) на дополнительное финансовое обеспечение реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования в Санкт-Петербурге в пределах базовой программы обязательного медицинского страхования в соответствии с Федеральным законом "Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации" уплачиваются в бюджет Фонда уполномоченным Правительством Санкт-Петербурга исполнительным органом государственной власти Санкт-Петербурга (далее - уполномоченный орган) ежемесячно не позднее 20 числа текущего месяца.

Размер платежей Санкт-Петербурга (межбюджетных трансфертов из бюджета Санкт-Петербурга) на дополнительное финансовое обеспечение реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования в Санкт-Петербурге в пределах базовой программы обязательного медицинского страхования в соответствии с Федеральным законом "Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации" составляет:

на 2022 год - 17 996 375,3 тыс. руб.;

на 2023 год - 18 007 903,1 тыс. руб.;

на 2024 год - 18 017 768,7 тыс. руб.

6. Установить, что платежи Санкт-Петербурга (межбюджетные трансферты из бюджета Санкт-Петербурга) на финансовое обеспечение дополнительных видов и условий оказания медицинской помощи, не установленных базовой программой обязательного медицинского страхования, в соответствии с Федеральным законом "Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации" уплачиваются в бюджет Фонда уполномоченным органом ежемесячно, не позднее 20 числа текущего месяца.

Размер платежей Санкт-Петербурга (межбюджетных трансфертов из бюджета Санкт-Петербурга) на финансовое обеспечение дополнительных видов и условий оказания медицинской помощи, не установленных базовой программой обязательного медицинского страхования, в соответствии с Федеральным законом "Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации" составляет:

на 2022 год - 793 077,0 тыс. руб.;

на 2023 год - 793 077,0 тыс. руб.;

на 2024 год - 793 077,0 тыс. руб.

Статья 6

1. Установить общий размер средств нормированного страхового запаса Фонда на 2022 год в сумме 23 394 171,5 тыс. руб., а на плановый период 2023 и 2024 годов в сумме 24 405 545,5 тыс. руб. и 25 503 816,7 тыс. руб. соответственно. Размер средств нормированного страхового запаса Фонда для дополнительного финансового обеспечения реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования на 2022 год не должен превышать 9 503 341,0 тыс. руб., а на плановый период 2023 и 2024 годов не должен превышать 9 945 190,9 тыс. руб. и 10 450 587,5 тыс. руб. соответственно.

2. Средства нормированного страхового запаса Фонда используются:

1) для дополнительного финансового обеспечения реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования в Санкт-Петербурге;

2) для расчетов за медицинскую помощь, оказанную застрахованным лицам за пределами территории субъекта Российской Федерации, в котором выдан полис обязательного медицинского страхования;

3) для финансового обеспечения мероприятий по организации дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования;

4) для софинансирования расходов медицинских организаций на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала;

5) для финансового обеспечения мер по компенсации медицинским организациям недополученных доходов в связи с сокращением объемов медицинской помощи, установленных территориальной программой обязательного медицинского страхования, в условиях чрезвычайной ситуации и (или) при возникновении угрозы распространения заболеваний, представляющих опасность для окружающих.

3. Установить норматив расходов на ведение дела по обязательному медицинскому страхованию для страховых медицинских организаций, участвующих в реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования в Санкт-Петербурге, в размере 1,03 процента от суммы средств, поступивших в страховую медицинскую организацию по дифференцированным подушевым нормативам.

Статья 7

Установить дополнительные основания для внесения изменений в показатели сводной бюджетной росписи бюджета Фонда без внесения изменений в настоящий Закон Санкт-Петербурга:

1) в случае направления остатков средств бюджета Фонда на 1 января 2022 года в результате неполного использования в 2021 году средств нормированного страхового запаса Фонда на финансовое обеспечение мероприятий по организации дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования на те же цели;

2) в случае увеличения бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение мероприятий по организации дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования в пределах средств нормированного страхового запаса Фонда, сформированных в соответствии с частью 6.3 статьи 26 Федерального закона "Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации";

3) в случае увеличения бюджетных ассигнований на оплату медицинской помощи, оказанной застрахованным лицам за пределами территории субъекта Российской Федерации, в котором выдан полис обязательного медицинского страхования, сверх объемов, утвержденных настоящим Законом Санкт-Петербурга, за счет прочих межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования, полученных сверх объемов, утвержденных настоящим Законом Санкт-Петербурга, а также за счет средств субвенций, предоставленных из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территории Санкт-Петербурга;

4) в случае перераспределения бюджетных ассигнований между разделами, подразделами, целевыми статьями, видами расходов классификации расходов бюджетов для исполнения расходных обязательств в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных Фонду в текущем финансовом году.

Статья 8

Настоящий Закон Санкт-Петербурга вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.

Губернатор Санкт-Петербурга А.Д.Беглов







