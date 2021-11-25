Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)
25.11.2021,  
10:10
Текст:  Антон Валагин

США соберут один авианосец из двух

CVN-78 перед спуском на воду. Фото: Mass Communication Specialist 1st Class Joshua Wahl CVN-78 перед спуском на воду. Фото: Mass Communication Specialist 1st Class Joshua Wahl
CVN-78 перед спуском на воду. Фото: Mass Communication Specialist 1st Class Joshua Wahl

Командование ВМС США приняло решение использовать часть комплектующих строящегося авианосца Kennedy для скорейшего ввода в строй однотипного Gerald R. Ford. Руководство флотом назвало каннибализацию корабля "инструментом управления проектами", пишет Defence News.

Фото: Dispen Kormar (Marine Corps Information Service) / wikimedia.org
Два поколения: танки-ветераны ПТ-76 и БМП-3Ф служат вместе в Индонезии

У строящегося Kennedy позаимствуют компоненты силовой установки и лифтовые подъемники для боеприпасов - именно те агрегаты, проблемы с которыми на Gerald R. Ford не удается решить уже несколько лет.

- Ни одна из переданных другому кораблю частей не повлияет на сроки готовности авианосца Kennedy, - заявил представитель ВМС США капитан Клэй Досс. Его коллега со строящей авианосец верфи Huntington Ingalls Industries заметил, что обмен комплектующими - обычная практика. Завершить строительство корабля планируется в 2024 году.

Американский морской офицер в отставке Брэдли Мартин назвал каннибализацию кораблей дурной привычкой, указывающей на отсутствие у Пентагона надежных поставщиков запасных частей для флота.

Головной атомный авианосец нового проекта Gerald R. Ford должен был обрести полную готовность в 2018 году, но из-за многочисленных технических проблем сроки не раз переносились. Специалисты указывают на большое количество новых, слабо освоенных технологий, примененных при создании корабля. Начальник военно-морских операций ВМС США адмирал Майкл Гилдей назвал 23 технических решения, создавших трудности при эксплуатации авианосца. Главные проблемы состоят в ненадежности агрегатов силовой установки, лифтовых подъемников для вооружения, системы приема и отправки самолетов.

Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
США
Фото: Пресс-служба "Объединенной приборостроительной корпорации"
Создан новый ноутбук для хранения секретов 09:52
Названы пять новых способов уничтожения авианосцев ВМС США 19.11.2021
Названа главная уязвимость системы ПРО США 19.11.2021
авианосцы
Фото: Отдел информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по Балтийскому флоту
Морская пехота Балтийского флота получила новейшие автоматы АК-12 24.11.2021
Китай испытал электромагнитные катапульты для нового авианосца 03.11.2021
Названа ахиллесова пята авианосцев США 06.09.2021
ВМС
Китай выстроил в пустыне флот США для отработки ракетных ударов 08.11.2021
Какие повреждения получила близ Китая АПЛ Connecticut 28.10.2021