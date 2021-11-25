Указ губернатора Тульской области от 25 ноября 2021 года № 120 "О внесении изменений в указ Губернатора Тульской области от 15 июня 2021 года № 62"

В целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Тульской области, защиты здоровья, прав и законных интересов граждан в сфере охраны здоровья, в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", Указом Президента Российской Федерации от 11 мая 2020 года № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", Законом Тульской области от 2 февраля 1998 года № 75-ЗТО "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Тульской области", с учетом предложений Главного государственного санитарного врача по Тульской области, на основании статьи 33 Устава (Основного Закона) Тульской области постановляю:

1. Внести в указ Губернатора Тульской области от 15 июня 2021 года № 62 "О дополнительных мерах, принимаемых в связи с введением режима повышенной готовности на территории Тульской области" следующие изменения:

1) абзац 5 пункта 1 указа исключить;

2) в пункте 1.1 указа:

абзац 1 изложить в новой редакции:

"1.1. Установить, что оказание услуг общественного питания, за исключением дистанционной торговли и самовывоза, осуществляется при условии:";

абзац 3 исключить;

3) в подпункте 1) пункта 2 указа текст "профилактических прививок,, содержащий сведения о прохождении вакцинации против COVID-19" заменить текстом "о вакцинации против COVID-19, что подтверждается QR-кодом, или сведения о перенесенных заболеваниях COVID-19 и с даты выздоровления прошло не более 6 календарных месяцев, что подтверждается QR-кодом, и осуществления его проверки организатором на соответствие данных с документом, удостоверяющим личность участника;";

4) пункт 3.4 указа исключить;

5) в пункте 4 указа текст "3.4" исключить.

2. Указ вступает в силу со дня официального опубликования, за исключением подпункта 1) пункта 1 указа, вступающего в силу с 6 декабря 2021 года.

Губернатор Тульской области А.Г.Дюмин







