Умер народный артист России Леонид Зимненко

Скончался советский, российский певец - оперный бас, и актер, педагог, народный артист России Леонид Зимненко.

Зименко ушел из жизни 24 ноября в возрасте 78 лет. Об этом сообщил художественный руководитель московского театра "Геликон-опера" Дмитрий Бертман, не указав точных причин смерти. "Леонид Орестович Зимненко ушел от нас", - сказал Берман, отметив, что у певца были проблемы с сердцем и диагностирована пневмония.

Зименко родился 19 апреля 1943 года. В 1971-м окончил Московскую государственную консерваторию имени Чайковского и в том же году стал солистом Московского академического музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко.

Сотрудничает с московским музыкальным театром "Геликон-опера", выступал в спектаклях Большого театра. Имея обширный концертный репертуар, гастролировал по России и за рубежом - Германия, Великобритания, Франция, Италия, Голландия, Бельгия, Австрия, Швейцария, Япония, Израиль, Эфиопия и так далее. Преподавал на кафедре вокального искусства МГУКИ.

Как актер появлялся в небольшой роли в "Адъютанте его превосходительства" Ташкова в 1969-м.