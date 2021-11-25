Умерла актриса из "Отпуска за свой счет" с Гурченко Карола Чюрёш

24 ноября в Будапеште скончалась видная венгерская актриса театра, кино и ТВ Карола Чюрёш, хорошо знакомая и советскому зрителю. В 1981-м Карола сыграла в эталонной советско-венгерской мелодраме Виктора Титова "Отпуск за свой счет" - с Костолевским, Гурченко, Мелиховой, Басовым, Ширвиндтом и другими величинами. Чюрёш появляется во второй, "венгерской" серии телефильма в роли гида.

Кадр из фильма "Отпуск за свой счёт" (1981). Фото: kino-teatr.ru

Актрисе было 85 лет. О ее смерти сообщают национальная пресса и коллеги в соцсетях.

Карола Чюрёш родилась 6 ноября 1936 года в Будапеште. Сниматься начала в конце 50-х: "Три этажа счастья", "Охотник за приданым", "Расследование поручено мне". На родине была активно известна по одной из главных ролей в "мыльной опере" "Соседи", шедшей в 1987-1999 годах.