В Британии запретят рекламу операций красоты

Новые правила распространяются на все носители - от социальных сетей Facebook, TikTok и Instagram, рекламных щитов и плакатов, газет, журналов и радио - до маркетинга социальных влияний, который направлен на лиц младше 18 лет.

"В этой возрастной группе преобладает негативное восприятие своего тела. Это влияет на самооценку, благополучие и даже психическое здоровье подростков. Нужны барьеры для рекламы, чтобы уменьшить привлекательность рискованных косметических процедур для молодых людей, стремящихся изменить себя", - заявил глава британского ведомства по контролю над рекламой (CAP) Шахриар Купал.

По его словам, новые правила гарантируют, что реклама не будет нацелена на лиц младше 18 лет, а если дети и подростки все же увидят ее, рекламодатели не смогут ввести в заблуждение или иным образом использовать уязвимость аудитории.

Регулятор пришел к выводу, что ситуацию нужно срочно менять. До сих пор нет запрета на косметические операции для подростков моложе 18 лет, в то время как существует контроль в отношении маркетинга нездоровой пищи, алкоголя и азартных игр.