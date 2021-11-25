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25.11.2021 14:04
Рубрика: В мире

В Британии запретят рекламу операций красоты

Текст: Александр Саможнев
С мая 2022 года британским клиникам косметической хирургии будет запрещено размещать рекламу таких процедур, как увеличение груди, пластика носа и липосакция среди несовершеннолетних в возрасте до 18 лет. Дети особенно уязвимы к давлению, чтобы заставить их соответствовать навязываемому идеалу, пишет газета Guardian.

Новые правила распространяются на все носители - от социальных сетей Facebook, TikTok и Instagram, рекламных щитов и плакатов, газет, журналов и радио - до маркетинга социальных влияний, который направлен на лиц младше 18 лет.

Фото: iStock
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"В этой возрастной группе преобладает негативное восприятие своего тела. Это влияет на самооценку, благополучие и даже психическое здоровье подростков. Нужны барьеры для рекламы, чтобы уменьшить привлекательность рискованных косметических процедур для молодых людей, стремящихся изменить себя", - заявил глава британского ведомства по контролю над рекламой (CAP) Шахриар Купал.

По его словам, новые правила гарантируют, что реклама не будет нацелена на лиц младше 18 лет, а если дети и подростки все же увидят ее, рекламодатели не смогут ввести в заблуждение или иным образом использовать уязвимость аудитории.

Регулятор пришел к выводу, что ситуацию нужно срочно менять. До сих пор нет запрета на косметические операции для подростков моложе 18 лет, в то время как существует контроль в отношении маркетинга нездоровой пищи, алкоголя и азартных игр.

В мире Европа Великобритания

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