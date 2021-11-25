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В России упали цены на смартфоны Xiaomi

Текст:   Антон Благовещенский
25.11.2021,  
13:40
Фото: Xiaomi Фото: Xiaomi
Фото: Xiaomi

Компания Xiaomi объявила о снижении цен на свои смартфоны для российских покупателей. Также падение стоимости затронуло планшеты и другие девайсы.

Так, флагманский смартфон Xiaomi 11T в конфигурации 8/128 Гб предлагается по цене 40 тысяч рублей вместо 45 тысяч, а в подарок покупатель получит наушники Mi Earphones 2 Pro.

Бюджетный Redmi 10 обойдется в 16 тысяч рублей вместо 17 тысяч, в подарок покупателю положен Mi Smart Band 6. Наконец, "дешевый монстр" Xiaomi 11 Lite 5G NE на 8/128 Гб доступен за 30 тысяч рублей вместо 35 тысяч.

Перечислены приложения, которые нужно удалить со смартфона

Скидки также распространяются на Poco X3 Pro, Redmi 9T, Poco M3, робот-пылесос Mi Robot Vacuum Mop, часы Mi Watch Lite и другие устройства, включая телевизоры, умные камеры, бытовую технику.

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