В Швеции начал разрушаться новый разводной мост

Новый мост Hisingsbron в шведском городе Гётеборг начал разваливаться. Как сообщает издание GeteborgDirekt, мост был сдан в эксплуатацию в мае. Но проблемы с ним начались почти сразу. Сначала появились вмятины. А потом разводные элементы моста стали застревать в поднятом положении.

Пока инженеры пытались решить проблему, появились большие трещины на четырех лестничных башнях. Из-за этого пешеходам запретили пользоваться лестницами до того момента, пока они не будут полностью заменены.

В транспортном управлении Гётеборга признают, что отливка бетона в конструкциях моста была произведена с ошибками, есть нарушения и в укладке арматуры. Но, судя по всему, ошибки были допущены еще при проектировании.

В мэрии Гётеборга пока не смогли сказать, за чей счет будут производиться ремонтные работы, и когда они завершатся.