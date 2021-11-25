В США сенаторы предложили увеличить военную помощь Украине

Американские сенаторы Роб Портман и Джин Шахин предложили выделить Украине по линии Пентагона еще 50 миллионов долларов.

Как пишет газета Politico, cейчас законодатели обсуждают проект оборонного бюджета на 2022 год. В той версии документа, что ранее одобрила Палата представителей, военная помощь Киеву оценивается в 300 миллионов долларов.

"Портман и Шахин хотят увеличить данную сумму. Речь идет о 350 миллионах долларов, что на 100 миллионов долларов больше, чем запрашивал президент США Джо Байден", - подчеркивается в статье.

Журналистам издания также удалось узнать, что 125 миллионов долларов из 350 пойдут на закупку "вооружений поражающего действия".