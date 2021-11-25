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25.11.2021 13:00
Рубрика: Видео

Видео: самолет с отказавшим двигателем экстренно сел на шоссе

Текст: Вадим Давыденко

Легкомоторный самолет Piper PA-28-151 совершил нештатную посадку на автомобильном шоссе, полном транспорта, и не спровоцировал при этом ни одного ДТП. Пилот-ученик, сидевший в тот момент за штурвалом воздушного судна, явно заслуживает лицензию, ради которой проходит обучение.

Фото: скриншот с www.youtube.com
Видео: задремал за рулем и налетел на ограждение между полосами

Инцидент произошел в канадской провинции Онтарио на юго-востоке страны. Piper вылетел из аэропорта Баттонвилл и направлялся в Гримсби, но в пути обнаружились неполадки с мотором. Пилот с инструктором проинформировали о ЧП диспетчеров и поняли, что до ближайшего аэропорта не дотянут.

Решение садиться там, где есть хоть какая-то полоса асфальта, оказалось верным. Пилот медленно снизился над шоссе 407 и, убедившись, что крайняя левая полоса свободна на протяжении нескольких сотен метров, спокойно сел.

Хотя насчет "спокойно" это все-таки небольшое преувеличение. Даже для бывалого пилота экстренная посадка это стресс, а тут за рулем был ученик, пусть и в сопровождении опытного инструктора...

Видео: так спешил занять место на парковке, что разбил машину
#видео