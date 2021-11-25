Вышел трейлер тайского фильма ужасов "Вся правда"

В Сети опубликован трейлер тайского хоррора от Netflix "Вся правда" (The Whole Truth). Ролик доступен на YouTube, а переведенная русскими субтитрами версия - на сайте сервиса. Выглядит неприятно, истерично, зловеще.

Происходящее на экране напоминает "Визит" Шьямалана. Мать подростков - парня и девушки, попадает в аварию и оказывается в коме, поэтому ребята вынуждены переехать к бабушке и дедушке. В своей комнате они внезапно обнаруживают странную дыру в стене, которую бабуля с дедулей упорно не замечают.

"Вскоре дыра начнёт звать парня и показывать ему страшные вещи, а девушке откроются ужасающие семейные тайны", - обещает синопсис.

Поставил ленту сценарист "Расчлененки" и "Любви юной Нак" Висит Сасанатьенг.

Картина станет доступна подписчикам 2 декабря.