The Drive оценил бронированный купол российского танка Т-80

In occupied #Crimea, this #Russia|n tank is fitted with what looks like a type of slat armour over the turret specifically designed to protect against top down attack like the Javelin ATGM, which are now in use by #Ukraine’s armed forces:



pic.twitter.com/R0rWBgvJAx — Alex Kokcharov (@AlexKokcharov) November 23, 2021

В соцсетях появилось видео российского Т-80 в Крыму с импровизированной защитой башни в козырька или купола над башней. На танк с "причудливой броней" отреагировал портал The Drive.

"Броня такого типа в последнее время все чаще появляется на российских танках и, по-видимому, предназначена в первую очередь для защиты от атак барражирующих боеприпасов и других вооруженных БПЛА". - отмечает автор. - "Это решение, которое является частью более широкой тенденции по улучшению защиты российских танков, вполне возможно, было вдохновлено разрушениями, нанесенными беспилотными боеприпасами во время прошлогоднего конфликта в Нагорном Карабахе".

Журналист читает, что конструкции, вмонтированные в башни российских танков и напоминающие реечную броню, явно предназначены для обеспечения защиты от атак сверху. Хотя броня, которая показана на видео, является одной из наиболее распространенных, похоже, что стандартизации этой концепции пока не существует. Это позволяет предположить, что эта работа, по крайней мере частично, проводится на экспериментальной или импровизированной основе.

Некоторые наблюдатели предполагают, что эти экраны, установленные сверху, являются ответом на угрозу, исходящую от современных противотанковых управляемых ракет (ПТУР) типа Javelin, Хотя основная функция, скорее всего, заключается в защите от боеприпасов, запускаемых беспилотниками. В случае с Javelin, это может снизить эффективность его тандемной боеголовки, которая специально рассчитана на поражение взрывоопасной реактивной брони (ERA). Даже если клетка не сможет полностью остановить ракету типа Javelin, она может снизить вероятность ее поражения. Javelin - это только одна из угроз, есть и другие, менее сложные ПТУР, от которых эти грубые установки также могут обеспечить определенную защиту.

Существует и более совершенная защита российских танков, включая такие системы как "Штора", которая выводит из строя лазерный целеуказатель и лазерные дальномеры, помогающие наводить на цель ПТРК и другие снаряды.

Однако, если пластинчатая броня, ERA и системы активной защиты уже встречались ранее, то клетки на крыше башни являются наиболее новыми. Более того, характер этих конструкций позволяет предположить, что они были собраны на уровне подразделения, на экстемпоральной основе, а не поставлены по образцу. Некоторые элементы даже не были окрашены. Несмотря на свою грубость система выглядит достаточно эффективной.