Австрия ограничивает авиасообщение с рядом африканских стран

Власти Австрии приняли решение приостановить авиационное сообщение с несколькими странами Африки в связи с появлением нового штамма коронавируса. Об этом сообщило министерство здравоохранения республики.

Отмечается, что в список вошли Ботсвана, Зимбабве, Лесото, Мозамбик, Намибия, Эсватини и ЮАР. Ограничения начнут действовать с субботы, 27 ноября.

Кроме того, граждане Австрии, которые прибывают из указанных стран, должны соблюдать карантин в течение 10 дней, а также сдать ПЦР-тест и заполнить специальную форму.

Новый штамм был обнаружен в ЮАР и других странах южной Африки.