Citroen позволил BMW использовать свое имя

Пока поклонники автомобилей BMW по всему миру затаились в ожидании презентации нового кроссовера Concept XM, по слухам, прототипа самого высокомощного BMW в истории, разрешилась интрига иного рода - как премьеру встретит французская компания Citroen, чье торговой маркой аббревиатура "XM" является с конца 1980-х годов.

Оказывается, что вопрос об использовании имени "XM" в BMW согласовали с Citroen заблаговременно:

"Вопрос был всесторонне обговорен и разрешен. Говоря по существу, нами было достигнуто джентльменское соглашение", - отметил представитель Citroen в комментарии по ситуации, запрошенным изданием Carscoops.

Соглашение заключается в том, что Citroen не будет выдвигать претензии BMW за "XM", а BMW, в свою очередь, не станет чинить препятствий использованию Citroen символа "X" в рыночном именовании его кроссоверов.

Премьера BMW Concept XM запланирована на 29 ноября. Кроме прочего, концепт-кар обещает явить свету новый стиль дизайна наиболее дорогостоящих и высококлассных автомобилей марки ближайших лет.