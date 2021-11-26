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26.11.2021 16:42
Рубрика: Легковые авто

Citroen позволил BMW использовать свое имя

Текст: Михаил Азнавуров
Фото: Скриншот с youtube.com Фото: Скриншот с youtube.com
Фото: Скриншот с youtube.com

Пока поклонники автомобилей BMW по всему миру затаились в ожидании презентации нового кроссовера Concept XM, по слухам, прототипа самого высокомощного BMW в истории, разрешилась интрига иного рода - как премьеру встретит французская компания Citroen, чье торговой маркой аббревиатура "XM" является с конца 1980-х годов.

Фото: Пресс-служба BMW.
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Оказывается, что вопрос об использовании имени "XM" в BMW согласовали с Citroen заблаговременно:

"Вопрос был всесторонне обговорен и разрешен. Говоря по существу, нами было достигнуто джентльменское соглашение", - отметил представитель Citroen в комментарии по ситуации, запрошенным изданием Carscoops.

Соглашение заключается в том, что Citroen не будет выдвигать претензии BMW за "XM", а BMW, в свою очередь, не станет чинить препятствий использованию Citroen символа "X" в рыночном именовании его кроссоверов.

Премьера BMW Concept XM запланирована на 29 ноября. Кроме прочего, концепт-кар обещает явить свету новый стиль дизайна наиболее дорогостоящих и высококлассных автомобилей марки ближайших лет.

#BMW #Citroen