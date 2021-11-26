Госиспытания "Бумеранга" планируют начать весной 2022 года

Государственные испытания бронетранспортера и боевой машины пехоты на базе платформы "Бумеранг" планируют начать весной 2022 года. Машина уже прошла предварительные испытания.

Об этом заявили на Арзамасском машиностроительном заводе, который посетил заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко, пишет РИА Новости. Как сообщил на предприятии начальник 154-го военного представительства подполковник Юрий Чикин, предварительные испытания "Бумеранга" были признаны успешными. Сейчас дорабатываются опытные образцы для предъявления их на госиспытания.

Государственные испытания бронемашины планируют завершить к концу следующего года.

Кстати, "РГ" уже писала, что самые сложные детали для новейшей колесной бронированной платформы "Бумеранг" начали производить на 3D-принтере. Это позволяет значительно сократить расходы на изготовление опытных образцов техники.