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26.11.2021,  
10:48
Текст:  Светлана Цыганкова

Госиспытания "Бумеранга" планируют начать весной 2022 года

Государственные испытания бронетранспортера и боевой машины пехоты на базе платформы "Бумеранг" планируют начать весной 2022 года. Машина уже прошла предварительные испытания.

Фото: RTS emisija Dozvolite - Zvanični kanal / youtube.com
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Об этом заявили на Арзамасском машиностроительном заводе, который посетил заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко, пишет РИА Новости. Как сообщил на предприятии начальник 154-го военного представительства подполковник Юрий Чикин, предварительные испытания "Бумеранга" были признаны успешными. Сейчас дорабатываются опытные образцы для предъявления их на госиспытания.

Государственные испытания бронемашины планируют завершить к концу следующего года.

Кстати, "РГ" уже писала, что самые сложные детали для новейшей колесной бронированной платформы "Бумеранг" начали производить на 3D-принтере. Это позволяет значительно сократить расходы на изготовление опытных образцов техники.

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