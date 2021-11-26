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26.11.2021 12:26
Рубрика: Власть

Госиспытания парашюта "Кадет-100" начнутся до конца года

Текст: Юрий Гаврилов
Новая парашютная система "Кадет-100" для подразделений ВДВ успешно прошла серию летно-конструкторских проверок. Сейчас ее готовят к государственным испытаниям. По сообщению пресс-службы холдинга "Технодинамика" госкорпорации "Ростех", которое цитирует ТАСС, опытные образцы системы передадут на такие испытания до конца 2021 года.

Известно, что "Кадет-100" имеет круглый купол. Этот парашют планируют использовать в качестве средства боевого десантирования подразделений ВДВ. Еще одна функция новой системы - учебная. Разработчики утверждают, что "Кадет-100" отлично подходит для тренировочных прыжков.

Фото: Пресс-служба Восточного военного округа
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Сообщается, что благодаря этому парашюту военнослужащие смогут выполнять десантирование в полном снаряжении из летательных аппаратов, идущих на скорости от 140 до 350 км/ч. Минимальная безопасная высота применения "Кадета-100" ограничена 150 метрами. Максимальная полетная масса под куполом составляет 160 килограммов. Среднее значение вертикальной скорости снижения на участке 30-35 метров от земли - не более 5 м/с.

Кроме того, "Кадет-100" позволяет десантнику развернуться в любую сторону на 360 градусов, затратив на этот маневр не более 12 секунд. А еще новый парашют обладает повышенной стабильностью купола.

Власть Безопасность Армия Правительство Минобороны Воздушно-десантные войска (ВДВ) Компании Госкорпорации Ростех

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