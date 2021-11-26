Госиспытания парашюта "Кадет-100" начнутся до конца года

Известно, что "Кадет-100" имеет круглый купол. Этот парашют планируют использовать в качестве средства боевого десантирования подразделений ВДВ. Еще одна функция новой системы - учебная. Разработчики утверждают, что "Кадет-100" отлично подходит для тренировочных прыжков.

Сообщается, что благодаря этому парашюту военнослужащие смогут выполнять десантирование в полном снаряжении из летательных аппаратов, идущих на скорости от 140 до 350 км/ч. Минимальная безопасная высота применения "Кадета-100" ограничена 150 метрами. Максимальная полетная масса под куполом составляет 160 килограммов. Среднее значение вертикальной скорости снижения на участке 30-35 метров от земли - не более 5 м/с.

Кроме того, "Кадет-100" позволяет десантнику развернуться в любую сторону на 360 градусов, затратив на этот маневр не более 12 секунд. А еще новый парашют обладает повышенной стабильностью купола.