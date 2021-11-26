Кабмин предоставит 10 млрд рублей на поддержку молочного животноводства

Правительство предоставит 10 миллиардов рублей на поддержку молочного животноводства, заявил премьер-министр Михаил Мишустин. Средства нужны для компенсации части расходов на покупку подорожавших кормов.

"Такая мера поддержки позволит стабилизировать ситуацию в отрасли, сохранить поголовье и уровень производства молока и продуктов из него", - отметил глава кабмина.

Еще более шести миллиардов рублей правительство распределит между 35 регионами для возмещения аграриям части прямых затрат на создание новых и модернизацию уже действующих объектов агропромышленного комплекса.