Как в дореволюционной России пытались бороться со взрывами метана в шахтах

В России произошла новая трагедия с горняками. При взрыве на шахте "Листвяжная" в Кузбассе погибло 46 шахтеров и пять спасателей. К сожалению, подобные аварии продолжают происходить, несмотря на строгие правила безопасности и новые технологии. Так было и в дореволюционной России, где с середины XIX века начали официально регистрировать добычу полезных ископаемых и заниматься составлением правил безопасности.

Наиболее распространенной причиной взрывов в шахтах во все времена оставалось скопление газа метана - в старые времена его называли "гремучим". Вот и на "Листвяжной" основной причиной - пока предварительной - называют метановый взрыв. Так было и в 2010-м, когда на Кузбассе случилась предыдущая крупная авария на другой шахте - "Распадской".

...На Горные управления еще в 1892-м году Высочайшим утверждением возлагался надзор за соблюдением Правил безопасности горных и заводских работ. Так, например, в одном из параграфов говорилось, что "в рудниках и угольных копях с дурным, пыльным воздухом и примесью гремучего газа, безусловно требуется непрерывное и деятельное проветривание всех забоев и откаточных путей". При этом особо отмечалось, что освежение чистым воздухом необходимо и подготовительным выработкам.

Спасшиеся шахтеры на "Листвяжной" рассказали журналистам, что чувствовали запах газа за несколько дней до трагедии. В таких случаях необходимо проветривание. Но часто добыча продолжается, чтобы выполнить план.

В Российской империи первые взрывы "рудничного" газа - именно так он фигурирует в сводках - зарегистрированы на шахтах в Донбассе в 1878 году, а на уральских копях "София" - в 1886-м - 1887-м годах.

Тогда изучением проблемы начали заниматься ведущие ученые страны. Например, Дмитрий Менделеев в 1888 году сделал первый анализ газа на шахте "Капитальная" в Макеевке. Следом профессоры Горного института из Петербурга Николай Коцовский и Николай Курнаков провели первое обследование угольных шахт Донбасса. Было установлено, что усиленное выделение газа из угольных пластов по трещинам происходит при неадекватном проветривании шахт.

Совместная комиссия Коцовского и инженеров Кулибина и Фрезе в 1898 году не нашла ни одной угольной копи в Донецком бассейне, которая соответствовала бы требованиям 57-го пункта Правил безопасности горных и заводских работ. В нем говорилось, что "количество доставляемого в рудник чистого воздуха должно быть не менее 90 кубов в минуту на человека".

С 1880-го по 1889-й каждый год по официальным сводкам на шахтах гибло не менее 140 человек. Добыча росла, количество горняков тоже. Соответственно и жертв взрывов становилось больше. К концу 1880-х количество изувеченных на шахтах каждый год стало переваливать за тысячу. И это - официальные данные. На самом деле, цифры были выше в несколько раз.

Взрывы происходили регулярно. Например, на шахте "Иван" Русско-Донецкого горнопромышленного общества в 1898-м году в подготовительных выработках взорвался газ. По официальным данным, погибло 74 человека, по неофициальным - 150. Спустя семь лет там же погибло 62 горняка. В 1912-м взрыв газа и угольной пыли на шахте "Итальянка" в Макееве убил 56 человек.

Самым страшным годом стал 1908-й, когда горняки гибли на Судженских копях в Кузбассе, на Кадиевском руднике на Луганщине, в шахте Южно-Русского общества в Горловке. Наконец, летом 1908-го произошла серия взрывов на Рыковском руднике в Юзовке (нынешнем Донецке) - трагедия унесла жизни 271 человека. До сих пор эта катастрофа остается самой крупной в истории угольной промышленности России.

Тогда комиссия установила, что монтер, отвечавший за электрообеспечение, остановил на 40 минут два вентилятора притока свежего воздуха; предохранительные лампочки были с повреждениями и не закреплялись за рабочими; угольная пыль в забоях не орошалась водой... В итоге сначала взорвался метан, а затем несколько раз - угольная пыль.

Руководителей шахты приговорили к незначительным тюремным срокам, кого-то отправили на военную гауптвахту.

Последняя авария на шахте в стране, которой больше нет, произошла в дни Февральской революции 1917 года. Тогда на Корсунских копях в Горловке погиб 21 горняк. Причина все та же - взрыв метана.

В советское время аварии на шахтах продолжали уносить жизни шахтеров. Больше всего людей погибло в 1931-м на шахте в Черногорске (это Хакасия) - 118 человек. Чаще всего горняки гибли в Украинской ССР и РСФСР. Если говорить о Кузбассе, то в 1944-м погиб 91 горняк на шахте "Байдаевской" в Сталинске (Новокузнецке), в 1947-м на "Северной" в Кемерове - 53.

В новой России крупные аварии тоже связаны с Кузбассом. Это взрывы на шахтах "Зыряновской" в Новокузнецке в 1997-м (67 погибших), "Ульяновской" в Красносулинском в 2007-м (110 погибших), "Распадской" в Междуреченске в 2010-м (91 погибший).

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