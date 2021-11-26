Минэнерго: После взрыва на шахте требования промбезопасности могут ужесточить

В Минэнерго допустили возможность ужесточения требований к промышленной безопасности после аварии на угольной шахте в Кузбассе. Конкретные предложения могут появиться по результатам расследования, сообщил министр энергетики Николай Шульгинов.

Отвечая на вопрос журналистов о том, нужно ли ужесточить требования к промбезопасности в части подземной добычи угля, Шульгинов сказал, что это будет определяться по результатам работы комиссии по расследованию этой трагедии. "Всегда после таких трагедий возможен пересмотр нормативных требований", - пояснил министр, чьи слова передает РИА Новости.

Напомним, накануне на шахте "Листвяжная" в Белово Кемеровской области произошло задымление. В этот момент под землей находились 285 человек, большую часть из которых удалось вывести на поверхность. Ранее сообщалось, что в результате аварии погибли 52 человека - 46 шахтеров и шесть горноспасателей. По последним данным, один из шахтеров найден живым. По информации правительства Кузбасса, вероятной причиной аварии на шахте стал взрыв метано-воздушной смеси.