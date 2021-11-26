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"Немецкий Элвис" Тед Херольд с женой сгорели заживо в своей квартире

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    26.11.2021, 16:05
Текст:   Олег Усков

Страшной смертью погиб старейший немецкий рок-н-рольщик Тед Херольд. Как передает Aussiedlerbote Zeitung, 79-летний певец и актер и его супруга Мануэлла заживо сгорели при пожаре в своей квартире в Дортмунде.

Бывшие менеджеры "немецкого Элвиса", как его звали фанаты, информацию подтвердили. "Да, это правда, Тед Херольд заживо сгорел в свой квартире", - приводит издание слова представителя артиста. Причины инцидента расследуются.

Херальд Уолтер Бернхард Шурбинг (настоящее имя) родился 9 сентября 1942 года. Карьеру начал еще подростком. Первую пластинку выпустил в 58-м. На следующий год начал сниматься - на счету артиста полтора десятка фильмов и сериалов.

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