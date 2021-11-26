Новая китайская подлодка неизвестного типа попала на видео

Близ Шанхая начались ходовые испытания новой неатомной подводной лодки. Выход корабля в море попал на видео и появился в соцсетях. Музыка в ролике бодрая, так что смотрите со звуком.

Тип корабля, построенного на верфи Hudong-Zhonghua Shipbuilding, не называется. Предположительно это головная субмарина нового проекта 039С, оснащенная воздухонезависимой силовой установкой, пишет Dambiev. Корпус подлодки облачен в новое покрытие, поглощающее и рассеивающее сигналы гидролокаторов. Собственный сонар корабля тоже новый, с улучшенными характеристиками, а главным оружием подлодки станут противокорабельные крылатые ракеты на основе экспортной версии российского комплекса "Калибр".

Субмарины типа 039 выпускаются с начала 2000-х годов. В октябре 2006-го одна из них неожиданно всплыла на поверхность на дистанции торпедной атаки рядом с американским авианосцем Kitty Hawk - тот с американской бесцеремонностью демонстрировал флаг неподалеку от китайских берегов.