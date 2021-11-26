"Огненная кругосветка" ледокола "Анастас Микоян" началась 80 лет назад

25 ноября 1941 года конвой советских кораблей отправился из Черного моря в Арктику. Им предстояла архитрудная задача: пройти три океана в боевой обстановке. Самым крупным судном конвоя был ледокол "Анастас Микоян".

Первый и закономерный вопрос: почему ледокол оказался в Черном море? Дело в том, что его строили на Николаевской верфи. К началу Великой Отечественной войны судно еще было не готово, но в августе 1941 года из-за опасности бомбежек его досрочно вывели в море. Поскольку ледоколы там были не нужны, первоначально "Анастас Микоян" был переоборудован во вспомогательный крейсер.

Кстати, этот ледокол строился под именем "Отто Шмидт", но в 1938 году прославленный полярник впал в немилость, и судно переименовали. "Микоян" был очень большой корабль водоизмещением свыше 11 тысяч тонн, длиной 106 метров и шириной палубы в 23 метра. Он имел три двигателя суммарной мощностью около 10 тысяч лошадиных сил, основной корпус был выполнен из корабельной стали толщиной до 45 миллиметров, был и второй внутренний корпус на случай повреждения внешнего. Кроме того, судно оборудовали герметичными переборками. Экипаж составлял 138 человек, а запас хода с одной загрузкой топлива - 6000 морских миль. Особенностью ледоколов этого класса были также комфортабельные каюты и салоны.

В виде вспомогательного крейсера "Анастас Микоян" был оборудован таким вооружением: тремя пушками калибра 130 мм, шестью орудиями калибра 76 мм, а также четырьмя пулеметами ДШК. Корабль успел поучаствовать в обороне Одессы и Крыма, а также в десантных операциях. Отражая налеты вражеской авиации, экипаж сбил несколько самолетов.

25 ноября 1941 года команде "Микояна" приказали войти в состав конвоя, состоявшего из трех больших танкеров ("Сахалин", "Варлаам Аванесов" и "Туапсе"). Конвой должен был проследовать на Дальний Восток для пополнения крупнотоннажного флота, а ледоколу предписывалось идти еще дальше - в Арктику. Задача была крайне тяжелая: нужно было пройти через моря и океаны, где действовали флоты "стран оси" - Германии, Италии и Японии. На пути лежали Средиземное море, Суэцкий канал, проход вокруг Африки, пересечение Атлантики и Тихого океана.

Но сначала нужно было выйти через проливы Босфор и Дарданеллы, а Турция вооруженные суда не пропускала. Ледокол "Микоян" пришлось разоружать. Это произошло в порту Очамчира в Абхазии. Орудия и пулеметы передали береговой обороне.

По Черному морю конвой шел под эскортом лидера "Ташкент" и эсминцев "Способный и "Сообразительный". В пути разразился страшный шторм, из-за которого конвой распался. Соединились корабли уже в турецких водах, а военный эскорт отбыл назад в Севастополь.

В Стамбуле капитаны судов конвоя услышали неприятную новость: союзники-англичане отказались дать им свой эскорт для плавания в Средиземном море. К сожалению, это была не единственная неприятность, которую советские моряки имели от англичан на протяжении маршрута. Практически везде (кроме Кейптауна) им оказывали холодный прием и отказывались помогать, ссылаясь на разные неотложные задачи.

Капитаны конвоя решили рассредоточиться, идти поодиночке в стороне от известных морских путей.

В начале декабря неподалеку от острова Родос, ледокол "Анастас Микоян" был окружен итальянскими торпедными катерами. Экипаж проявил хитрость: на вопрос "чье судно?", ответили по-турецки, что корабль принадлежит Турции. Однако итальянцы приказали ледоколу следовать за ними. Воспользовавшись удобным моментом, капитан "Микояна" Сергей Сергеев приказал таранить один из катеров. Катер увернулся, и моментально итальянцы открыли огонь по советскому судну. Был ранен один из членов экипажа. Сергеев приказал отбиваться с помощью пожарных гидрантов. Катера отошли и начали торпедную атаку. "Микоян", маневрируя, уходил от торпед.

Все атаки итальянцев окончились безрезультатно. Израсходовав боезапас, они вернулись на Родос. Однако вскоре оттуда прилетели самолеты-торпедоносцы. И опять ледокол уходил от торпедных атак, избежав попаданий. Тогда самолеты начали обстреливать судно из пулеметов и пушек. Была повреждена цистерна с топливом, начался пожар. Экипаж под обстрелом принялся его тушить. В тушении помог очень кстати разразившийся ливень. В ходе атаки с воздуха ледокол получил более 500 пробоин, но остался на плаву и на ходу.

Однако радоваться было рано: итальянские летчики вызвали на помощь эсминцы. Но кораблю везло: под прикрытием тумана ему удалось затеряться. Ледокол прибыл на английскую базу Фамагуста, надеясь встать там на ремонт, чтобы исправить полученные повреждения. Но командование базы отправило советское судно в Бейрут. Где экипажу также отказали в ремонте, дав предписание идти в Хайфу. Там без приключений тоже не обошлось. Из-за них ремонт затянулся на 17 дней.

Когда было получено разрешение на выход в море, произошло страшное ЧП. Шедший впереди английский танкер "Феникс" подорвался на итальянской морской мине. Горящее топливо хлынуло в море и опоясало борта "Микояна". Экипаж начал отгонять пламя с помощью гидромониторов. Когда дым рассеялся, советский моряки увидели еще два горящих танкера и пошли к ним на помощь. Используя лодки и катер, они сняли пострадавших с судов, а попутно выручили из огненного плена английских зенитчиков, чья батарея находилась на волноломе.

Британский адмирал, находившийся в Хайфе, передал Сергееву благодарственное письмо, где отметил героизм экипажа "Микояна" в спасении английских моряков и зенитчиков. И тут же огорошил отказом предоставить кораблю вооружение, хотя это было оговорено заранее. Англичане смогли выделить только одну старую пушку, которую использовали для салютов.

Вот в таком виде, то есть без всякого вооружения, если не считать пистолетов и винтовок, "Микоян" через разбомбленный Суэцкий канал 1 февраля 1942 года прошел в Индийский океан. По пути вдоль африканского побережья ледокол по ошибке был обстрелян английскими эсминцами. К счастью, ни один снаряд не попал в судно. Больше всего экипаж мучила жара: в кубриках температура поднималась до 65 градусов.

В Кейптауне, как уже говорилось, "Микоян" встретили хорошо. Но и здесь не обошлось без неприятностей: англичане наотрез отказались принять ледокол в состав вооруженного конвоя, следовавшего через Атлантику. И опять корабль пустился в плавание в одиночку. Для того, чтобы хоть как-то отпугнуть суда противника, экипаж смастерил и расставил по бортам макеты артиллерийских орудий и зениток.

Переход до Монтевидео в Южной Америке сопровождался сильными штормами, которые нанесли кораблю немало повреждений. Сначала власти Уругвая не разрешали зайти в порт, мотивируя это тем, что страна в войне не участвует и вооруженные суда не пускает. Пришлось показать, что все вооружение ледокола - декорация. Согласие было дано. Кстати, это был первый заход советского судна в Монтевидео и моряков здесь встретили с любопытством, которое быстро переросло в симпатию.

В июле 1942 года "Микоян" добрался до американского Сиэтла, где встал на ремонт. Американцы оказались любезнее и надежнее англичан: они согласились вооружить корабль. Ледокол получил три пушки калибром 76 мм, а также десять автоматических зениток "Эрликон" и боеприпасы.

Кроме того, экипаж пополнил запасы топлива, продовольствия и питьевой воды.

В относительно спокойной обстановке 9 августа 1942 года ледокол дошел до советских берегов, остановившись в Анадырском заливе. Это был уже трехсотый день плавания, за бортом осталось 25 тысяч морских миль.

К 14 августа 1942 года была сформирована Экспедиция особого назначения (ЭОН-18), которой предстояло пройти с востока на запад по Северному морскому пути. Кроме прибывшего ледокола "Анастас Микоян", в нее включили также ледокол "Лазарь Каганович", три боевых корабля (лидер "Баку", эсминцы "Разумный" и "Разъяренный"), а также 19 транспортных судов.

Этот конвой вышел из бухты Провидения, причем на "Микояне" сменили капитана, поскольку Сергееву приказали перейти в военный флот и принять боевой корабль. Вместо него назначили известного полярника Юрия Хлебникова.

В Чукотском море к конвою присоединился флагман северного ледокольного флота "Иосиф Сталин". Через месяц с небольшим после отплытия из бухты Провидения караван судов прибыл в порт Тикси. Там пришлось задержаться, потому что разведка сообщила: на поиски конвоя вышел немецкий линкор "Адмирал Шеер" и несколько подводных лодок. Выйти в дальнейший путь каравану разрешили только 19 сентября. На немцев ЭОН-18 не нарвалась, все суда успешно дошли до "чистой воды". После чего экипаж "Микояна" получил приказ идти в обратную сторону для проводки другого каравана.

21 декабря 1942 года ледокол дошел до мыса Канин нос. И судовой журнал пополнился новой записью "прошли 42-й градус восточной широты". Это означало, что фактически корабль совершил кругосветное путешествие. Причем в условиях войны.

Однако в тот же день моряков ждало новое испытание: ледокол подорвался на немецкой мине. Несмотря на серьезные повреждения экипажу удалось своими силами сделать ремонт и дойти до порта Молотов (ныне Северодвинск).

Летом 1943 года "Микоян" отправили на капитальный ремонт в США, в уже знакомый Сиэтл. До конца войны корабль еще не раз успел поучаствовать в проводке конвоев через льды. А после войны водил уже мирные караваны вплоть до 1968 года, когда его списали.

Что касается других судов, которые вышли с "Микояном" 25 ноября 1941 года из черноморских портов, то, кроме ледокола, повезло только танкеру "Сахалин": он добрался до Владивостока. Танкер "Варлаам Аванесов" был потоплен вражеским флотом в Мраморном море, а танкер "Туапсе" - у кубинских берегов.