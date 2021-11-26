От COVID умер актер из "Красотки" с Джулией Робертс Стив Рестиво

Скончался американский актер кино и ТВ, продюсер и ресторатор Стив Рестиво. Артист умер в госпитале в результате осложнений, вызванных заражением коронавирусной инфекцией и после продолжительного сражения с раком легких.

]Steve Restivo, an actor and former co-owner of Vitello’s Restaurant in Studio City, Calif., died on Nov. 5 at West Hills Hospital after a year-long battle with lung cancer and complications from COVID-19, his son Roy confirmed. He was 81.😢 pic.twitter.com/nOHjArKLnY — Sumner (@diamondlass99) November 25, 2021

Об этом сообщает Deadline со ссылкой на сына Рестиво Роя, главу телевизионного подразделения NBCUniversal. Уточнено: Стив отошел еще 5 ноября, но объявлено об этом лишь сейчас.

Стив Рестиво родился в 1940 году в Италии и за свою полувековую карьеру снялся в десятках фильмов и телешоу, среди которых "Модная мамочка", "Как стать принцессой", "Дневники принцессы 2", "Фрэнк и Джонни", "На пляже" и "Красотка" Гарри Маршалла (в последнем Стив выступил в эпизодической роли итальянского бизнесмена).