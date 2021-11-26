От COVID умер фронтмен советской рок-группы Sipoli Мартиньш Браунс

24 ноября в Риге скончался Мартиньш Браунс, советский, латвийский композитор и мультиинструменталист, в 1975-1986 годах - фронтмен рок-группы Sipoli. О смерти одного из самых известных музыкантов Латвии сообщает SlippeDisc.

только узнал,что ушел из жизни мой старинный знакомы, легендарный латвийский композитор Мартиньш Браунс, светлая память - музыка твоя вечна pic.twitter.com/du32RQ6NGi — Николай Еженькин (@tarantinot19682) November 24, 2021

Браунс умер в госпитале, где проходил лечение после перенесенного двумя неделями ранее сердечного приступа, заразившись коронавирусом.

Мартиньш Браунс родился 17 сентября 1951 года. Учился в Музыкальной школе Эмилса Дарзиньша, изучая фортепиано и хор, прежде чем перейти к изучению дирижирования и теории музыки. Далее - Латвийская музыкальная академия имени Язепса Витола.

Автор музыки для множества театральных пьес и фильмов: "Легко ли быть молодым?", "Выстрел в лесу", "Малиновое вино", "Фотография с женщиной и диким кабаном", "Паук", "Воровской общак".

В 2014-м его адаптированная версия песни на слова каталонского поэта Микеля Марти-и-Поля стала официальным гимном движения за независимость Каталонии.

Лауреат массы премий и наград.