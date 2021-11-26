Письмо Екатерины II о прививках от оспы оценили в 1,2 млн фунтов стерлингов

Письмо Екатерины II о введении в России вакцинации против оспы выставлено на аукционе. Вместе с историческим документом продается и портрет императрицы работы Дмитрия Левицкого. Аукционный дом McDougall`s полагает, что цена лота составит 800 000 - 1 200 000 фунтов стерлингов.

Письмо, датированное 20 апреля 1787 года, адресовано генерал-губернатору Малороссии графу Петру Румянцеву.

В документе говорится: "Граф Петр Александрович, среди других обязанностей попечительских советов в вверенных вам губерниях одной из важнейших должно быть введение прививки от оспы, которая, как мы знаем, наносит большой вред, особенно среди простых людей. Такая прививка должна быть распространена повсеместно, и сейчас это тем более удобно, что почти во всех районах есть врачи или фельдшеры, и это не требует огромных затрат".

Для ухода за больными предписывалось использовать помещения действующих и закрытых монастырей, а к финансированию вакцинации привлечь муниципалитеты и использовать доходы от монастырских поместий.

"Письмо Екатерины Великой графу Петру Александровичу Румянцеву, выставленное на аукцион, о прививке от оспы в некоторых районах современной Украины, с личной подписью императрицы, является не только уникальным, подлинным документом той эпохи, но и чрезвычайно уместным свидетельством государственной мудрости и дальновидности", - говорится в описании к лоту.

Напомним, что Екатерина II в октябре 1768 года одной из первых в России перенесла противооспенную прививку, чтобы подать пример подданным. Вариоляцию русской императрице и царевичу Павлу провел специальной приглашенный английский врач Томас Димсдейл.