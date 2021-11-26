Появился очередной тизер шекспировского "Макбета" Джоэла Коэна

Сольный проект Джоэла Коэна "Трагедия Макбета" (The Tragedy of Macbeth) обзавелся очередным тизером.

На сей раз зритель услышит реплику Макбета (вложенную в уста Дензела Вашингтона) из первой сцены второго акта, когда в голове мятежного шотландца складывается план убийства Дункана ("Иду, - все кончено. Вот звон зовет. / Дункан, не слушай погребальный звон. / В рай или ад тебя проводит он").

Мировая премьера новой трактовки классического произведения состоялась 24 сентября и получила немало лестных отзывов. Цифровой релиз ленты намечен на 14 января.

Предыдущая громкая экранизация бессмертного произведения была предпринята Джастином Курзелем в 2015 году, в ней к исполнению главной роли был привлечен Майкл Фассбендер.