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Покончил с собой Джефф Джонсон - звезда хита Netflix "Король тигров"

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    26.11.2021, 13:32
Текст:   Олег Усков

Ушел из жизни очередной фигурант хитового шоу Netflix "Король тигров". На этот раз речь идет о бывшем торговце рептилиями Джеффе Джонсоне, который появляется в четвертом эпизоде первого сезона "Короля".

Джонсон отошел в возрасте 58 лет. Об этом сообщает TMZ, сообщая шокирующие детали инцидента, сославшись на полицейский департамент Оклахома-Сити.

Сотрудников правоохранительных органов вызвала супруга Джеффа, им оставалось лишь констатировать смерть.

Согласно заявлению вдовы, Джонсон не страдал от каких-либо психических неурядиц и никогда не был замечен в суицидальных настроениях, поэтому решительно неясно, что толкнуло его на такой шаг.

"Король тигров: Убийство, хаос и безумие" (Tiger King: Murder, Mayhem and Madness) - американская криминальная докудрама, рассказывающая о жизни держателя частного зоопарка Джо Экзотика. Премьера состоялась на Netflix 20 марта 2020 года.

Ранее сообщалось, что спился и умер бывший сотрудник зоопарка Экзотика Эрик Кови - тело Эрика нашли 3 сентября в квартире его приятеля в Нью-Йорке.

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