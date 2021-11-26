Покончил с собой Джефф Джонсон - звезда хита Netflix "Король тигров"

Ушел из жизни очередной фигурант хитового шоу Netflix "Король тигров". На этот раз речь идет о бывшем торговце рептилиями Джеффе Джонсоне, который появляется в четвертом эпизоде первого сезона "Короля".

Tiger King 's Jeff Johnson dead by suicide at 58 https://t.co/ojdADnaKyg pic.twitter.com/cne0ABZTGr — Yahoo Entertainment (@YahooEnt) November 23, 2021

Джонсон отошел в возрасте 58 лет. Об этом сообщает TMZ, сообщая шокирующие детали инцидента, сославшись на полицейский департамент Оклахома-Сити.

Сотрудников правоохранительных органов вызвала супруга Джеффа, им оставалось лишь констатировать смерть.

Согласно заявлению вдовы, Джонсон не страдал от каких-либо психических неурядиц и никогда не был замечен в суицидальных настроениях, поэтому решительно неясно, что толкнуло его на такой шаг.

"Король тигров: Убийство, хаос и безумие" (Tiger King: Murder, Mayhem and Madness) - американская криминальная докудрама, рассказывающая о жизни держателя частного зоопарка Джо Экзотика. Премьера состоялась на Netflix 20 марта 2020 года.

Ранее сообщалось, что спился и умер бывший сотрудник зоопарка Экзотика Эрик Кови - тело Эрика нашли 3 сентября в квартире его приятеля в Нью-Йорке.