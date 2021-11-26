Москвичей ждет гололедица в ближайшие часы

Главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова предупредила о том, что ближе к ночи в Москве ожидается гололедица.

"Сегодня температура положительная, где-то лужи, которые накануне были ледочком, они подрастаяли, а ближайшей ночью температура может понижаться до слабоотрицательных значений, и у нас местами возможна гололедица", - сообщила Позднякова, ее слова передает РИА Новости.

Метеоролог уточнила, что до вторника включительно в столице будет держаться плюсовая температура как днем, так и ночью. Татьяна Позднякова объяснила разницу между гололедицей и гололедом. По ее словам, гололед это когда влажный воздух намерзает на любых поверхностях - земле, деревьях, домах и т.д. Обычно это происходит после очень холодных дней. Пока, по ее словам, предпосылок к этому нет, так как подстилающая поверхность тоже с положительной температурой.

Ранее синоптик рассказал, когда москвичам ждать настоящую зиму со снегом и морозами. Скорее всего, ее начало совпадет с календарной датой - 1 декабря. Поначалу отрицательные температуры будут держаться в диапазоне минус 1-6 градусов.