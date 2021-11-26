У московской пенсионерки мошенники выманили 1 миллион рублей

На телефон 84-летней пенсионерки позвонил неизвестный, представился сотрудником правоохранительных органов и попросил о помощи в поимке мошенников, которые обманывают пожилых граждан.

Заместитель начальника пресс-службы ГУ МВД России по Москве Екатерина Гузь сообщила, что мужчина рассказал пенсионерке, что для поимки преступников нужно в отделении банка снять 500 тысяч рублей и передать их курьеру. Доверчивая москвичка так и сделала. На следующий день пенсионерке снова позвонил неизвестный и, представившись полицейским, попросил ее об аналогичной помощи. Пенсионерка в банкомате сняла еще 500 тысяч рублей и отдала мужчине, который приехал к ее дому за деньгами. Когда пожилая женщина поняла, что ее обманули, она обратилась в полицию. Общий материальный ущерб составил 1 миллион рублей.

Одного из мошенников задержали оперуполномоченные Отдела уголовного розыска УВД по ЮАО ГУ МВД России по Москве совместно с сотрудниками ГУ МВД России по Москве. Им оказался 26-летний местный житель, исполняющий роль курьера. Он помещен под домашний арест. Сейчас ищут соучастников.