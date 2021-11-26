В Москве 18 тысяч школьников напишут тренировочный ОГЭ по географии

Около 18 тысяч московских девятиклассников напишут тренировочный экзамен по географии. Это первый в этом учебном году тренировочный ОГЭ, который пройдет 27 ноября. Школьники сдадут его на компьютере. Об этом сообщает пресс-служба департамента образования и науки Москвы.

Для всех участников тренировочного экзамена будут подготовлены рабочие места и компьютеры с установленным специализированным программным обеспечением без доступа в интернет.

"В тренировочном экзамене примут участие школьники, которые зарегистрировались на ОГЭ по географии до 1 ноября. Участие в тренировочном экзамене позволит обучающимся оценить свою готовность к экзамену, а также познакомиться с процедурными и технологическими особенностями проведения ОГЭ в компьютерной форме", - рассказал первый заместитель директора Московского центра качества образования Андрей Постульгин.

Все задания контрольных измерительных материалов будут предоставлены в электронном виде. По желанию участников задания с развернутым ответом могут выполняться, как и раньше, на бумажных бланках.

Результаты тренировочного ОГЭ по географии станут известны не позднее 3 декабря.

Следующее тренировочное мероприятие состоится 18 декабря. Это будет тренировочный экзамен по английскому языку. В феврале 2022 года ребятам предстоит написать пробные ОГЭ по физике и информатике, а в марте - по математике и английскому языку.

Полное расписание тренировочных экзаменов и подробную информацию можно найти на официальном сайте Регионального центра обработки информации города Москвы в разделе "Тренировочные мероприятия". Если появятся вопросы, то задать их можно, позвонив в информационно-консультационный центр РЦОИ: +7 (499) 653-94-50.