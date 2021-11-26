В Москве перед судом предстанет виновник ДТП на улице Миклухо-Маклая

Водитель, сбивший пенсионерку и внучку на остановке на юго-западе Москвы, предстанет перед судом, сообщает Telegram-канал столичной прокуратуры.

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу против 33-летнего жителя столицы. По версии следствия, 12 августа мужчина, будучи пьяным, сел за руль Skoda. На улице Миклухо-Маклая он потерял управление и врезался в остановку и сбил людей. Впоследствии 61-летняя пенсионерка скончалась в больнице.

Обвиняемый сейчас находится под стражей. Уголовное дело рассмотрит Гагаринский районный суд.