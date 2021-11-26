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26.11.2021 04:35
Рубрика: Происшествия

Глава колымского управления Росимущества "сбежал" в Петербург в командировке

Текст: Юлия Гарднер

Руководитель территориального управления Росимущества в Магаданской области осужден за служебный подлог (часть 1 статьи 292 УК РФ).

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Уголовное преследование инициировала региональная прокуратура по результатам проверки. Установлено, что в декабре 2019 года чиновник приехал в Москву в командировку. Однако выполнять свои служебные обязанности не стал, а отправился в Санкт-Петербург для решения личных вопросов.

Вернувшись в Магадан, он внес в отчет о командировке ложные сведения о выполнении всех запланированных целей и передал документ в бухгалтерию.

"В ходе расследования все затраты на командировку в сумме 143 тысячи рублей обвиняемым добровольно возмещены в бюджет", - говорится в сообщении областной прокуратуры.

Суд оштрафовал осужденного на 80 тысяч рублей. Кроме того, он в течение двух лет не сможет занимать должности, связанные с организационными функциями на госслужбе и в органах местного самоуправления.

В регионах Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Магаданская область Магадан

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