Главы регионов ДФО выразили соболезнования кузбассовцам после ЧП на шахте

Дальневосточники принесли соболезнования жителям Кузбасса после ЧП на шахте "Листвяжная", унесшего жизни более 50 человек.

От имени камчатцев соболезнования семьям погибших выразил глава региона Владимир Солодов: "Трагедия в Кемеровской области - это трагедия для всех жителей России, и Камчатки в частности. Трудно сейчас подобрать слова поддержки для людей, потерявших своих родных в результате случившегося. Сил и терпения семьям - от нас всех".

Трагедия не оставила равнодушными и жителей Хабаровского края. Соболезнования родным погибших горняков высказал губернатор Михаил Дегтярев в своем Telegram-канале: "Хабаровский край скорбит вместе со всем шахтерским Кузбассом. Мы готовы оказать Кемеровской области всю поддержку, которая понадобится в этой ситуации".

Скорбят и в Приамурье. Глава региона Василий Орлов написал на своей странице в Instagram: "52 человека погибли. Это невосполнимая утрата. Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших. В это тяжелое время мы скорбим вместе с вами".

Напомним, в пятницу стало известно, что жертвами задымления на шахте "Листвяжная" в Кузбассе стали 52 человека, в том числе шесть спасателей. 49 горняков находятся в больницах. Причиной ЧП, по данным Генпрокуртуры РФ, стал взрыв метана. По факту трагедии возбуждено уголовное дело, задержано руководство шахты. В Кемеровской области объявлен трехдневный траур.