На Курилах создадут особые условия для бизнеса

Правительство рассмотрело поправки в Налоговый кодекс, которые по поручению президента создадут особые условия для предпринимательства на Курилах.

"Компании, желающие начать бизнес на Курильских островах, будут на 20 лет полностью освобождаться практически от всех видов налогов, - напомнил премьер-министр Михаил Мишустин. - Речь идет о налогах на прибыль, на имущество организаций, а также о земельном и транспортном". До 7,6 процента будут снижены тарифы страховых взносов.

"Кроме того, на Курильских островах вводится режим свободной таможенной территории: на операции с товарами, ввезенными из третьих стран, не будет начисляться налог на добавленную стоимость", - сказал председатель правительства. Он добавил, что такие преференции распространят на всех инвесторов.