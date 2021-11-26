Школу в ЕАО закрыли из-за радоновых испарений

Приостановить на 60 дней деятельность школы в селе Екатерино-Никольское Еврейской автономной области обязал администрацию муниципального образования районный суд. В двух кабинетах учебного заведения зафиксировали испарения радона.

Как сообщили в прес-службе правительства ЕАО, администрация Октябрьского района планирует обжаловать решение, поскольку в регионе есть примеры, когда в аналогичных ситуациях перекрывали доступ только к опасным помещениям, а не во все здание.

"Мы будем настаивать, что нерационально приостанавливать занятия во всей школе из-за двух кабинетов. Обучение в чистых классах никак не может нанести вред ни школьникам, ни учителям", - уверена начальник районного управления образования Лариса Лунина.

Пока же ученики будут заниматься по новому графику. Начальное звено переедет в местный детский сад, где есть свободный кабинет. Четвертый, девятый, десятый и одиннадцатый классы приютит школа в Амурзете, куда детей ежедневно будут привозить на автобусе. Остальные ребята перейдут на дистанционное обучение.

Всего в школе Екатерино-Никольского учатся 180 человек по общеобразовательной программе и 76 - по коррекционной.