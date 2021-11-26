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26.11.2021 05:22
Рубрика: Происшествия

В Хабаровском крае сотрудник ФСИН отбирал премии у подчиненных

Текст: Дина Непомнящая

В превышении должностных полномочий обвинили бывшего начальника ФКУ "Управление строительства № 101 Федеральной службы исполнения наказаний" в Хабаровском крае. Мужчину подозревают в присвоении премий своих подчиненных.

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По предварительной версии, с 2019 по 2021 годы он назначил премии десяти своим сотрудникам с условием, что часть полученных денег они отдадут ему. Таким образом ему удалось заработать 378 тысяч рублей.

Свою вину в содеянном подозреваемый не признал, но при участии отдела собственной безопасности УФСИН России по Хабаровскому краю и УФСБ России по Хабаровскому краю правоохранителям удалось собрать достаточно доказательств.

"Допрошен значительный круг свидетелей, изобличивших обвиняемого в совершении инкриминируемого преступления, осмотрены и приобщены к материалам уголовного дела вещественные доказательства, получены результаты оперативно-разыскной деятельности", - сообщили в пресс-службе СУ СК региона.

"Уголовное дело направлено в Кировский районный суд Хабаровска", - рассказали в прокуратуре края.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Происшествия Преступления Должностные преступления Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Хабаровский край

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