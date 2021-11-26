В Приморье полицейского осудили на 4 года за попытку мошенничества

Фрунзенский суд в Приморье приговорил бывшего полицейского к четырем годам колонии за попытку мошенничества в особо крупном размере, сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.

Экс-сотрудник полиции, зная о том, что между уссурийскими предпринимателями возник имущественный спор на 60 миллионов рублей, решил этим воспользоваться. Весной страж порядка обратился к одному из них и предложил свою помощь в виде оказания давления на вторую сторону спора за вознаграждение в 10 миллионов рублей.

"Для выполнения задуманного он привлек к совершению преступления лицо, знакомое с предпринимателем лично, не посвящая его в мошеннический характер своих действий", - говорится в сообщении.

Сотрудники краевого управления ФСБ задержали обвиняемого при получении муляжа, имитирующего миллион рублей.

Срок осужденный будет отбывать в колонии общего режима.

Мужчина, содействовавший экс-полицейскому, стал фигурантом дела о посредничестве во взяточничестве.