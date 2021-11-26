Ученые НОЦ "Инженерия будущего" создадут плазменную "кольчугу"

Новости

Синоптик рассказал, когда в Москве начнется настоящая зима 13:17
ФТС: Искусственный интеллект поможет ускорить процесс досмотра посылок 13:12
Матвиенко: МПА СНГ за годы работы приняла более 600 нормативных документов 12:56
В Псковской области введут удаленку для непривитых студентов 12:46
В Москве 18 тысяч школьников напишут тренировочный ОГЭ по географии 12:43
Лукашенко: Наша задача - помочь людям, попавшим в беду 12:43
Ученые назвали продукт-"спаситель" для гипертоников 12:40
В Москве перед судом предстанет виновник ДТП на улице Миклухо-Маклая 12:37
В мире будут ориентироваться на российские исследования по коронавирусу 12:37
Президент Киргизии заявил, что запасов продуктов в стране хватит на 90 дней 12:35
Германия ограничивает авиасообщение с ЮАР из-за нового штамма коронавируса 12:22
Президент Беларуси прибыл в лагерь беженцев на границе с Польшей 12:22
У московской пенсионерки мошенники выманили 1 миллион рублей 12:21
Чехия закрыла въезд посещавшим страны южной Африки гражданам 12:18
Цена нефти на бирже упала почти на 5% 12:16
В КЧР спецназ ФСБ ликвидировал двух вооруженных боевиков 12:13
В центре Москвы горит дом XIX века 12:11
В Израиле выявлен первый случай инфицирования новым штаммом коронавируса 12:04
Сенатор оценила слова кандидата на пост главы минэкономики ФРГ про "СП-2" 11:58
Еврокомиссия предлагает приостановить полеты из ряда стран Африки 11:50
Индекс Мосбиржи упал более чем на 3% 11:46
В Кузбассе выбравшийся из шахты мужчина оказался спасателем 11:44
Соболев претендует на приз лучшему игроку тура в Лиге Европы 11:42
В Москве лжеюристы обманули клиентов на 100 миллионов рублей 11:36
Захарова: Запад дискредитировал статус беженца 11:32
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
За что работодатели могут штрафовать сотрудников
За что работодатели могут штрафовать сотрудников
Туроператоры открыли ранние бронирования на 2022 год
Туроператоры открыли ранние бронирования на 2022 год
Как будет работать система QR-пропусков
Как будет работать система QR-пропусков
26.11.2021 12:46
Рубрика: Власть

Ученые НОЦ "Инженерия будущего" создадут плазменную "кольчугу"

Текст: Олег Дмитриев (Самара)
Ученые Самарского национального исследовательского университета имени С.П. Королева, вуза-участника научно-образовательного центра мирового уровня (НОЦ) "Инженерия будущего", создадут плазменную "кольчугу" для повышения надежности ракетных и авиационных двигателей.

В течение двух лет ученые разработают и испытают на практике технологию производства инновационного теплозащитного плазменного покрытия для защиты конструктивных элементов ракетных и авиационных двигателей от экстремально высоких рабочих температур - порядка 1500 градусов по Цельсию и выше.

Фото: НОЦ мирового уровня "Инженерия будущего"
НОЦ мирового уровня "Инженерия будущего" принял гостей из СГТУ

Проект по созданию технологии производства такого покрытия стал победителем конкурса программы "УМНИК" и получил финансовую поддержку Фонда содействия инновациям. Автор проекта - молодой ученый Самарского университета, старший преподаватель кафедры производства летательных аппаратов и управления качеством в машиностроении, научный сотрудник НИИ технологий и проблем качества Михаил Гиорбелидзе.

- Применение подобного термобарьерного покрытия позволит значительно увеличить ресурс и надежность работы ракетных и авиационных двигателей, газоперекачивающих и энергогенерирующих установок, а также микрогазотурбинных двигателей, применяемых на беспилотных летательных аппаратов, - рассказал Михаил Гиорбелидзе. - Согласно расчетам, внедрение разрабатываемой технологии должно, как минимум, в два-три раза продлить ресурс важнейших конструктивных элементов горячего тракта двигателей, снизив тем самым необходимость в ремонте и замене дорогостоящих деталей.

В рамках рассчитанного на два года проекта ученым предстоит первоначально разработать математическую модель высокоскоростного превращения расплавленных частиц материала в "чешуйки" покрытия с учетом разделения напыляемых частиц по размерам, скоростям и температурам для получения более однородной упорядоченной структуры. По итогам разработки технологии будут изготовлены опытные образцы покрытия для проведения испытаний.

Кстати

29 ноября в СамГМУ, вузе-участнике научно-образовательного центра мирового уровня "Инженерия будущего" откроется первая в России медицинская "Точка кипения". Это новое пространство для диалога вуза с обществом, бизнесом и властью откроют первые лица Самарского региона и федеральные гости. "Точка кипения" СамГМУ станет первой в России, открытой на базе медицинского вуза. Планируется, что в дальнейшем модель ее работы будут транслировать и на другие медицинские вузы.

Подробнее можно прочитать в телеграмм-канале НОЦ мирового уровня "Инженерия будущего".

В регионах Власть Работа власти Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Самарская область НОЦ мирового уровня "Инженерия будущего"

Главное сегодня

Бастрыкин забрал уголовные дела о трагедии на шахте "Листвяжная" в Москву
ВОЗ изучит воздействие нового штамма коронавируса на вакцины
Президент Беларуси прибыл в лагерь беженцев на границе с Польшей
В Госдуме предложили увеличить имущественный вычет для семей с детьми
Минтруд предложил новую методику оценки уровня бедности в России
Госдума приняла новый бюджет
Песков назвал крайний срок пресс-конференции Путина