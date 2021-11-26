Ученые НОЦ "Инженерия будущего" создадут плазменную "кольчугу"

Ученые Самарского национального исследовательского университета имени С.П. Королева, вуза-участника научно-образовательного центра мирового уровня (НОЦ) "Инженерия будущего", создадут плазменную "кольчугу" для повышения надежности ракетных и авиационных двигателей.

В течение двух лет ученые разработают и испытают на практике технологию производства инновационного теплозащитного плазменного покрытия для защиты конструктивных элементов ракетных и авиационных двигателей от экстремально высоких рабочих температур - порядка 1500 градусов по Цельсию и выше.

Проект по созданию технологии производства такого покрытия стал победителем конкурса программы "УМНИК" и получил финансовую поддержку Фонда содействия инновациям. Автор проекта - молодой ученый Самарского университета, старший преподаватель кафедры производства летательных аппаратов и управления качеством в машиностроении, научный сотрудник НИИ технологий и проблем качества Михаил Гиорбелидзе.

- Применение подобного термобарьерного покрытия позволит значительно увеличить ресурс и надежность работы ракетных и авиационных двигателей, газоперекачивающих и энергогенерирующих установок, а также микрогазотурбинных двигателей, применяемых на беспилотных летательных аппаратов, - рассказал Михаил Гиорбелидзе. - Согласно расчетам, внедрение разрабатываемой технологии должно, как минимум, в два-три раза продлить ресурс важнейших конструктивных элементов горячего тракта двигателей, снизив тем самым необходимость в ремонте и замене дорогостоящих деталей.

В рамках рассчитанного на два года проекта ученым предстоит первоначально разработать математическую модель высокоскоростного превращения расплавленных частиц материала в "чешуйки" покрытия с учетом разделения напыляемых частиц по размерам, скоростям и температурам для получения более однородной упорядоченной структуры. По итогам разработки технологии будут изготовлены опытные образцы покрытия для проведения испытаний.

Кстати

29 ноября в СамГМУ, вузе-участнике научно-образовательного центра мирового уровня "Инженерия будущего" откроется первая в России медицинская "Точка кипения". Это новое пространство для диалога вуза с обществом, бизнесом и властью откроют первые лица Самарского региона и федеральные гости. "Точка кипения" СамГМУ станет первой в России, открытой на базе медицинского вуза. Планируется, что в дальнейшем модель ее работы будут транслировать и на другие медицинские вузы.

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