В Кирове осужден застройщик, присвоивший свыше 550 млн рублей

В Ленинском районе Кирова осужден 50-летний руководитель нескольких строительных организаций. Он присвоил свыше 550 миллионов рублей граждан - участников долевого строительства.

Как сообщили в прокуратуре Кировской области, с января 2013 года по июль 2017 директор нескольких фирм, которые вели строительство домов по улицам Гороховской, Мичуринской и Преображенской, в корыстных целях не исполнил свои обязательства по договорам долевого участия, заключенным со 160 гражданами. Полученные от них средства в размере свыше 550 миллионов рублей он потратил не на строительство, а на иные нужды.

После прокурорской проверки было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ "Мошенничество в особо крупном размере с использованием служебного положения". Суд признал руководителя строительных фирм виновным и приговорил его к пяти годам лишения свободы и к лишению права заниматься жилищным строительством в течение двух лет. Мужчина был взят под стражу в зале суда. Наказание ему предстоит отбывать в колонии общего режима.